كان وزير المالية المصري محمد معيط قد أعلن مطلع الأسبوع الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفا أن إعلانا في هذا الصدد سيصدر "قريبا جدا".

بدأت مصر محادثات مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي في مارس بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لتفاقم الأوضاع المالية المضطربة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.

واختتم المؤشر تعاملات الأسبوع عند 10373.53 نقطة بعدما كان قد نزل في الأسبوع الماضي عن مستوى عشرة آلاف نقطة بتسجيله 9853.74 نقطة.

وسجل المؤشر مكاسب تراوحت بين 0.2 بالمئة واثنين بالمئة في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل خسارة طفيفة فقط في جلسة أمس الأربعاء بلغت 0.1 بالمئة.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم على زيادة 1.2 بالمئة.