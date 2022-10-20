وعلى مستوى تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغت أرباح البنك 205.7 مليون دينار (662.3 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 22.4 بالمئة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 168 مليون دينار (540.9 مليون دولار).

وعزا بيان بيت التمويل الكويتي، الخميس، نمو الربح في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 27.2 بالمئة، ونمو إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14.8 بالمئة مع انخفاض المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل المجمع بواقع 49.6 بالمئة.

وقابل ذلك إثبات بالخسائر الناجمة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع في تركيا، لارتفاع معدلات التضخم بمبلغ 85.2 مليون دينار كويتي (274.3 مليون دولار) متضمنة نصيب الحقوق غير المسيطرة.