وحققت الشركة أرباحا بلغت 36.3 مليون درهم (9.88 مليون دولار) في الربع الثالث ارتفاعا من 8.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات في الربع الثالت 207.7 مليون درهم ارتفاعا من 120.7 مليون قبل عام.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفعت أرباح ديار العقارية إلى 103.2 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر إلى 577.2 مليون درهم مقابل 418.2 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2021.

وأرجع سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة ديار الأداء القوي إلى الاتجاهات الإيجابية في قطاع العقارات في الإمارات.

وبعد التباطؤ الناجم عن الجائحة، قالت ديار إنها سرعت الآن وتيرة عملية البناء في مشروعين جديدين في دبي من المتوقع أن يكونا جاهزين للتسليم في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2023.

وأوصى مجلس إدارة الشركة الثلاثاء الماضي المساهمين بالموافقة على عرض تسوية بقيمة 500 مليون درهم نقدا مع شركة ليمتلس للتطوير العقاري ومقرها دبي. ويتضمن العرض سداد 200 مليون درهم فور توقيع الاتفاق، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي وهو 300 مليون في غضون 18 شهرا. وسيُطلب من المساهمين اتخاذ قرار بشأن شروط الاتفاق في اجتماع الجمعية العمومية في 21 نوفمبر.

يذكر أن ديار الإماراتية تأسست عام 2002، ويبلغ رأسمالها 4.38 مليار درهم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي.

واتسم قطاع العقارات في دبي بالمرونة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التوقعات الاقتصادية العالمية، مع زيادة إجمالي المعاملات في سبتمبر 33.4 مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير حديث صادر عن مجموعة سي.بي.آر.إي للخدمات العقارية.

وقالت شركة الاستشارات بترهومز إن روسيا وبريطانيا هما حتى الآن هذا العام أكبر مصدر للاستثمارات في سوق العقارات في دبي.