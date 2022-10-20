وذكرت المصادر أن مجموعة السليمان تخطط لدعوة بنوك الاستثمار في أوائل العام المقبل للتقدم للقيام بأدوار في طرح عام محتمل للأسهم.

وأضافا أن المداولات لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنه لم يتضح على الفور حجم ما تعتزم الشركة طرحه من أسهم أو جمعه من مال في الصفقة.

ودخلت أيكيا السعودية في عام 1983 من خلال (مجموعة السليمان) العائلية، التي تمتلك وتدير امتياز صانعة الأثاث السويدية في المملكة العربية السعودية والبحرين.

وتشجع السعودية المزيد من الشركات المملوكة لعائلات على الإدراج في محاولة لتعزيز أسواق رأس المال في إطار إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.

وشهدت المملكة طفرة في الطروح العامة الأولية منذ أن أدرجت شركة النفط العملاقة أرامكو في إدراج قياسي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار في عام 2019.

وتشهد منطقة الخليج طفرة في الطروحات الأولية أيضا، حيث جمعت جهات إصدار أكثر من 15 مليار دولار من الطروح الأولية هذا العام، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وأظهرت البيانات أن عائدات الاكتتابات العامة في المنطقة في النصف الأول من العام تجاوزت نظيراتها الأوروبية، حتى مع استمرار التقلب في الأسواق العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.