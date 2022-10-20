وتراجع سهم نوكيا 4.1 بالمئة بعد أن جاءت الأرباح التشغيلية الفصلية لشركة معدات الاتصالات الفنلندية دون توقعات المحللين. كما حققت منافستها إريكسون أيضا أرباحا أضعف من المتوقع.

وهبط سهم بي.إي سيميكونداكتور 2.8 بالمئة بعد أن توقعت الشركة انخفاض إيرادات الربع الأخير، محذرة من أن القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين زادت من حالة الضبابية بشأن توقعات الصناعة.

حركة الأسواق

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليواصل التراجع من الجلسة السابقة إذ أدت سلسلة من بيانات التضخم المقلقة إلى تأجيج المخاوف من أن البنوك المركزية ستحتاج إلى مواصلة تشديد سياساتها النقدية، فضلا عن تبدد التفاؤل بعد تقارير عن الأرباح في الآونة الأخيرة.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.43 بالمئة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مما شكل مزيدا من الضغط على الأسهم.

ومع ذلك، فاقت أرباح بنك نوردياالفنلندي التقديرات، كما شهدت هيرميس ارتفاعا حادا في نمو المبيعات مع عدم وجود مؤشرات على التباطؤ.

وعكس سهم نورديا مكاسبه المبكرة وانخفض بشكل طفيف في حين صعد سهم هيرميس أربعة بالمئة.

وفي فرنسا، صعد مؤشر كاك بشكل طفيف بـ 0.1 بالمئة إلى 6048 نقطة، في حين تراجع داكس الألماني بـ 0.64 بالمئة إلى 12653 نقطة.