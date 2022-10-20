والتزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19 هذا العام، مما أثر بشدة على النشاط التجاري والاقتصادي، الأمر الذي يقلل الطلب على الوقود.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر بواقع 80 سنتا أو بنسبة 0.9 بالمئة إلى 92.21 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها الخميس بمقدار 1.29 دولار أو بنسبة 1.5 بالمئة، ليصل إلى 86.84 دولارا للبرميل.

وارتفع عقد خام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 1.4 بالمئة أو 1.16 دولار إلى 85.68 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الخميس نقلا عن مصادر مطلعة، أن الصين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار القادمين إلى سبعة أيام من عشرة أيام.

وقال التقرير إن المسؤولين يستهدفون خفض فترة الحجر الصحي إلى يومين في فندق ثم خمسة أيام في المنزل، لكن لم يتضح بعد كيف ستطبق القيود الجديدة على الأجانب والزوار الآخرين الذين ليس لديهم إقامة في الصين.