وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "بي.دي سويس"، إن التداولات في سوق دبي المالي جاءت متقلبة في ظل استمرار تأثير المخاوف من حدوث ركود عالمي على توقعات المتداولين.

وأضاف أن السوق قد تشهد بعض تصحيحات الأسعار إذا تحرك التجار لتأمين مكاسبهم.

تحركات الأسهم

ففي دبي، أنهى المؤشر الرئيسي مكاسب استمرت أربع جلسات ليغلق على انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.9 بالمئة.

كما أغلق سهم هيئة كهرباء ومياه دبي على انخفاض بنسبة 2 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة بعد هبوط سهم "إي آند" بنسبة 0.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم مصرف الإنماء 2.2 بالمئة.

وسجلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، ارتفاعا مع تغلب العوامل التي تضغط باتجاه الصعود، مثل انخفاض مخزونات الخام الأميركية ونقص المعروض في السوق بشكل عام، على تلك التي تدفع في الاتجاه المقابل كالغموض بشأن نمو الطلب من الصين وانخفاض أسعار الغاز والسحب من الاحتياطيات الأميركية.

وفي الجلسة السابقة، انخفض خام برنت بنسبة 1.7 بالمئة وغرب تكساس الأميركي بنسبة 3.1 بالمئة، إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بعد تقارير عن اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن سحب المزيد من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

وفي خارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي في بورصة مصر على انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة.