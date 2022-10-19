وقالت "أرامكس" في بيان، الأربعاء، إنه نتيجة لعملية الاستحواذ، سيتم دمج "ماي يو.إس" بالكامل في أعمال أرامكس، وستعمل كوحدة في قطاع الشحن.

وأضافت أن ماي يو.إس ستحتفظ بعلامتها التجارية "وستكون مكملة لمنصة "شوب اند شيب"، وهي منصة حلول التجارة الإلكترونية لأرامكس القائمة على الاشتراكات.

وقالت أرامكس إن عملية الاستحواذ ستساعدها على تنمية أعمال الشحن السريع عبر الحدود من خلال تنمية وتنويع قاعدة عملائها وتوسيع نطاق التغطية.

وأوضحت أن ماي يو.إس حققت عوائد بقيمة 100 مليون دولار في عام 2021 ولديها حوالي 180 ألف عميل نشط.

وقال عثمان الجدا، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكس إن مساهمي الشركة سيرون تأثيرا فوريا على الأداء المالي.

وذكر راميش بولوسو، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي يو.إس"، أن الشركة ستنقل خدماتها إلى أسواق جديدة من خلال الاستفادة من شبكة أرامكس العالمية الواسعة في الأسواق التي تتميز بخصائص جذابة، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة وأستراليا.