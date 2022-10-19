وبحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية، تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، أي نحو 266.18 مليار دولار.

وتشمل اهداف الاستراتيجية تحقيق عوائد اقتصادية للمملكة بحلول عام 2030، تشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.26 مليار دولار).

كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن السعودية تمتلك جميع الممكنات للوصول إلى "اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام"، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص ستجعل من المملكة قوة صناعية رائدة.

وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي في البلاد.