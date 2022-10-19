ولكن الارتفاع جاء محدودا بسبب المخاوف التي ما زالت مستمرة من التضخم الآخذ في الارتفاع وتحركات رفع معدلات الفائدة.

تحركات الأسهم

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، مواصلا مكاسبه لليوم الخامس مدفوعا، بنتائج أعمال قوية من شركات أميركية بالإضافة إلى تراجع بريطانيا عن خطة اقتصادية كانت قد تسببت في ضربة لسوق السندات.

وارتفع سهم "إيه.إس.إم.إل" بنسبة 5.5 بالمئة بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع في الربع الثالث، وأشارت إلى أنها لا تتوقع تأثير كبيرا على أعمالها من عقوبات أمريكية مفروضة على الصين.

ورفعت نستله توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، لكن رئيسها التنفيذي أشار إلى مخاوف بشأن "البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات" وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين.

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 0.3 بالمئة.