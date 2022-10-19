وسجل مخزون البنزين تراجعا بحوالي 2.2 مليون برميل و هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 1.1 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام بمقدار 2.5 مليون برميل.

وكانت البيانات السابقة، قد أظهرت ارتفاعا في مخزونات النفط الأميركية بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر الجاري، لتسجل الصعود الأول في 3 أسابيع متتالية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.59 دولار، أو 1.7 بالمئة عند التسوية إلى 90.03 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.64 دولار، أو 3.1 بالمئة إلى 82.82 دولار للبرميل.