وكان بنك "غولدمان ساكس" قد أعلن عن أرباحه في الربع الثالث من العام الجاري، والتي وصلت إلى 3.07 مليار دولار، بأعلى من التوقعات التي كانت عند 2.57 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات البنك لتسجل 11.98 مليار دولار مقابل توقعات عند 11.41 مليار دولار.

كما قفزت أرباح شركة "جونسون اند جونسون" لتسجل 4.45 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، أي بارتفاع نسبته 21.6 بالمئة عن أرباح الربع الثالث من العام 2021، والتي بلغت 3.66 مليار دولار.

تحركات الأسهم

وبحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 194.07 نقطة أو بنسبة 0.64 بالمئة، ليصل إلى مستوى 30366.71 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 15.97 نقطة أو بنسبة 0.45 بالمئة، ليصل إلى مستوى 3693.35 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 39.2 نقطة، أو بنسبة 0.36 بالمئة ليصل إلى مستوى 10713.5 نقطة