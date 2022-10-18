وارتفع المؤشر نيكي 1.7 بالمئة في المعاملات المبكرة، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وتراجع إلى أدنى من 27 ألف نقطة قبل أن يتعافى ويغلق مرتفعا عند 1.42 بالمة إلى 27156.14 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 بالمئة.

وسجلت جميع القطاعات على المؤشر نيكي ارتفاعا باستثناء الطاقة والمرافق. وكان سهم طوكيو جاز الأكثر تراجعا على المؤشر وانخفض 0.98 بالمئة.

وسجل سهم إم3 لخدمات الرعاية الصحية على الإنترنت أفضل أداء على المؤشر نيكي وارتفع 5.56 بالمئة.

وواصلت أسهم شركات النقل أدائها القوي في أعقاب تخفيف القيود على السفر في الأسبوع الماضي. وارتفع سهم شركة سكك حديد شرق اليابان 2.1 بالمئة، وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران على المؤشر توبكس 1.51 بالمئة.

كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أداء قويا وصعد سهم شارب 4.98 بالمئة.