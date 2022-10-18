انعكس ذلك بارتفاعات قوية على مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 2.65 بالمئة، كما حقق مؤشر الداو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 1.86 بالمئة.

الارتفاعات الأميركية امتدت إلى الأسواق الآسيوية، ومن أبرزها مؤشر نيكي الياباني الذي صعد بشكل ملحوظ، أما بالنسبة الى أسواق العملات ما زال الدولار يحوم عند مستويات قريبة من أعلى مستوى في 32 عاما وفي المقابل تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عن مستويات الـ 4 بالمئة.

أما بالنسبة إلى أسواق النفط، بقي خام برنت فوق مستويات 92 دولارا للبرميل، والخام الأميركي الخفيف حافظ على مستويات فوق 86 دولارا للبرميل.

وفي أسواق المعادن النفيسة، سجل المعدن الأصفر حركة هادئة ولكن بعيدا نوعا ما عن مستويات 1660 دولارا للأونصة، وعكس سعر الفضة الذي صعد بأكثر من 0.50 بالمئة بعد التراجعات الأخيرة التي تعرض لها.

ويتصدر موسم نتائج الشركات الأخبار المؤثرة على الأسواق، بالإضافة إلى التقارير اليومية التي تأتي من مختلف البنوك العالمية والبيوت المالية عن الوضع الاقتصاد العالمي وموضوع الركود الاقتصادي الذي يشغل كافة القطاعات والحديث الدائم عن رفع معدلات الفائدة لدى البنوك المركزية.

على الصعيد الأوروبي ما زالت التحديات التي تواجه بريطانيا قوية بعد تغيير وزير الخزانة والسياسات الضريبية والتخبط التي تواجهه رئيسة الوزراء ليز تراس وهناك ترقب كبير لما سيحصل في المرحلة القادمة.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني فما زال محافظا على مكاسب الارتداد ومتماسكا عكس اليورو الذي يجد صعوبة في إيجاد حركة كبيرة امام الدولار حتى عند كل حركة ارتفاع يسجلها نجد أن الأسباب تأتي بسبب تراجع الدولار وبالتالي يكون التأثير على زوج اليورو/ دولار يأتي في الوقت الحالي من طرف العملة الخضراء فقط.

وفي أسواق العملات المشفرة، فمن الواضح أن هناك بعض من الركود في التحركات وخصوصا بالنسبة إلى بتكوين قائدة السوق التي فقدت الكثير من جاذبيتها في المرحلة الأخيرة وسنرى هل سيكون هناك حركة كبيرة قريبا في الاتجاهين أم سيبقى الاتجاه عرضي وباهت.