وقال الرئيس الفرنسي في المقابلة إنه يؤيد تقديم "دعم قوي لقطاع صناعة السيارات الأوروبي"، مشددا على وجوب توفير هذا الدعم "بأسرع وقت ممكن".

ويزور ماكرون معرض باريس الدولي للسيارات، في اليوم المخصص للصحافة الاثنين، قبل فتحه أمام الجمهور الثلاثاء.

ويطغى حضور المجموعات الفرنسية والصينية على المعرض العالمي، إذ تغيب عنه شركات مثل "جاغوار" و"لامبورغيني" و"بي إم دبليو"، مما يضع مستقبله على المحك.

وكان الحدث في السابق ينظّم كل سنتين في شهر أكتوبر، كما كان يستقطب نحو مليون من عشاق السيارات على مدى أسبوعين.

ولكن بعد صرف النظر عن إقامة "لو مونديال دو لوتو" في مارس 2020 بسبب وباء كورونا، وفي ظل ظروف صعبة لقطاع صناعة السيارات، تقلّص حجم الحدث هذه السنة، إذ يقام لأسبوع واحد فحسب، ويتوقع المنظمون أن يراوح عدد زواره بين 300 و400 ألف.

ولن تشارك في المعرض أي شركة ألمانية، إذ آثرت "بي إم دبليو" و"فولكسفاغن"، مع شركاتها الفرعية "ميني" و"سيات" و"بوغاتي" و"لامبورغيني" التغيب، بعدما استثمرتا الملايين في معرض ميونيخ في سبتمبر 2021.

كذلك يسجّل غياب لافت لشركات صناعة السيارات اليابانية والكورية.