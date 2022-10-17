وأظهرت بيانات منصة "تريدويب" أن السندات المقومة باليورو، التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب، إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتا.

كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع تونس، السبت، على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، من أجل المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وستكون مدة القرض 48 شهرا، وهو مرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر.

وجرى التوصل إلى الاتفاق على مستوى الخبراء عقب لقاء مع كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق على هامش اجتماعات الخريف في واشنطن.