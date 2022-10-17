وتأتي هذه التصريحات في وقت يصارع فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود كوفيد-19 الصارمة وأزمة عقارات متفاقمة.

وقال تشاو تشن شين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية في مؤتمر صحفي "إن تحسين الاقتصاد الصيني سيتعزز مع استمرار إطلاق آثار السياسات الكلية".

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمكافحة كوفيد-19 لدى افتتاحه مؤتمر الحزب الشيوعي مركزا على الأمن وتأكيد أولويات السياسة، الأحد، ومشيرا إلى أن القيود الصارمة على وباء كورونا لن تخف في أي وقت قريب.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن الاقتصاد الصيني نما على الأرجح 3.4 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق متقدما على النمو في الربع الثاني والذي بلغ 0.4 بالمئة ولكن النمو المتوقع في عام 2022 قد يظل من بين الأقل خلال نصف قرن تقريبا.

وقال تشاو إن الصين ستعمل بشكل ثابت على تعزيز انفتاح أسواقها وإعطاء مساحة أكبر للتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ ومكاو.