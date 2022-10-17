وارتفع الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.1245 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قالت تراس الجمعة إن ضريبة الشركات البريطانية سترتفع إلى 25 بالمئة اعتبارا من أبريل من العام المقبل بدلا من إبقائها عند 19 بالمئة كجزء من "الميزانية المصغرة" الأولية لحكومتها.

وجاءت هذه الأنباء بعد ساعات من إقالة وزير المالية السابق كواسي كوارتنغ ليحل محله جيريمي هانت.

ووعد هانت باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق مع إصراره على بقاء ليز تراس مسؤولة عن البلاد.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء تراس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير داوننج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.

وفي الوقت نفسه ارتفع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 148.48 للدولار ولكنه ظل غير بعيد جدا عن أدنى مستوى وصل إليه منذ 32 عاما عند 148.86 والذي سجله الجمعة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية من بينها الين، إلى 113.02.