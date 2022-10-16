وورد في بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أن صندوق الاستثمارات العامة غير اسم الوحدة إلى شركة (لتيس الذهبية للاستثمار)، والتي ستصبح الشركة القابضة المسؤولة عن بيع وحدات البنية التحتية لأبراج زين السعودية.

وتمت الموافقة على بيع 8069 برجا إلى الكونسورتيوم الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة في فبراير، وقدرت قيمة الصفقة عند ما يزيد قليلا على 800 مليون دولار. وفي إطار اتفاق شراء الأصول، ستتلقى زين السعودية 2.4 مليار ريال نقدا وحصة 20 بالمئة في شركة لتيس الذهبية للاستثمار.

وبموجب الاتفاق، ستكون جميع الوحدات بحاجة إلى نقل ملكيتها إلى "لتيس الذهبية" في غضون 18 شهرا من "الإتمام المالي"، وبحلول ذلك الوقت، ينبغي أن تكون ملكية 3 آلاف موقع على الأقل نُقلت بالفعل.