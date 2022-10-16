وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

كان تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك الثلاثة عشر فضلا عن منتجين من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، قرر في الخامس من أكتوبر خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

من جهته وصف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بأنه "تاريخي وممتاز" ويصب في خانة استقرار الأسواق.

وعبر وزير الطاقة محمد عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار أوبك.