وذكرت أن صندوق النقد قدم حوالي 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن ما زال في حوزته 700 مليار دولار للإقراض ويلاحظ الآن زيادة عدد البلدان التي تطلب المساعدة.

وقالت إن الصندوق يدرس نحو 28 طلبا، مضيفة أنه يبحث أيضا سبلا أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة للمساعدة.

وتسعى مصر وتونس للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تأثرت كثيرا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف واردات الطاقة والغذاء.