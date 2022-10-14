وفي الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بلغت أرباح البنك الاستثماري 3.5 مليار دولار، بحسب تقرير للبنك، مقابل أرباح بقيمة 4.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

وبرغم التراجع في الأرباح، أعلن البنك، الجمعة، ارتفاع الإيرادات بأكثر من التوقعات وبنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 18.5 مليار دولار، مقابل توقعات بقيمة 18.25 مليار دولار بحسب بيانات ريفينيتيف.

وكانت إيرادات البنك قد بلغت 17.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

وبحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينتش، ارتفع سهم سيتي غروب بنسبة 1.58 بالمئة ليصل إلى 43.62 دولارًا، على الرغم من تراجع الأرباح.

وأرجع البنك التراجع في الأرباح بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة الائتمان الناتجة عن نمو القروض، وارتفاع مصاريف التشغيل.

وقالت جين فريسر، المديرة التنفيذية لمجموعة "سيتي غروب" إن البنك يركز بشكل مكثف على دعم العملاء وتنفيذ استراتيجيته المحددة، مؤكدة تحقيق تقدم جيد في العديد من محركات الأعمال الأساسية على الرغم من أوضاع البيئة الاقتصادية الكلية المعقدة.

وأضافت فريسر أن البنك يعمل على مواصلة تقليص أعماله في روسيا، مؤكدة أن معظم العمليات البنكية في روسيا ستنتهي خلال الربع القادم، وأن البنك "يعتزم إنهاء أعماله في البلاد بشكل كلي".