وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، تعيين هانت كوزير للمالية، عقب استقالة كوارتنغ.

وشغل هانت عدة مناصب حكومية سابقة، بما فيها وزيرًا للثقافة في عام 2010، ووزيرًا للصحة في عام 2012.

كما تولى هانت منصب وزير الخارجية في عام 2018.

وكان هانت أيضًا مرشحًا سابقًا لتولي رئاسة حسب المحافظين.

وكان وزير المالية السابق كوارتنغ قد قال في بيان، الجمعة، إن رئيسة الوزراء تراس أقالته من منصبه.

وبموجب الاستقالة، أصبت كوارتنغ ثالث وزير للمالية يترك الحكومة هذا العام.

وقال كوارتنغ في خطاب إلى تراس نشره على "تويتر": "لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. لقد فعلت".

وكانت ليز تراس التقت كوارتنغ، في وقت سابق اليوم، بمقر الحكومة في داونينغ ستريت، بعد عودته سريعًا من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.

الإطاحة بوزير المالية، بعد 38 يوما فقط من تعيينه، جاءت على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تسببت فيها خطة دعم الاقتصاد، التي أعلنها قبل 3 أسابيع، وتضمنت تخفيضات ضريبية، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي.

"الميزانية المصغرة" المثيرة للجدل، التي أعلنها كوارتنغ، يوم 23 سبتمبر الماضي، كانت تتضمن إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة على البريطانيين الأثرياء الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 167,400 دولار.