تحركات الأسهم

وارتفع مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة بنسبة 1.5 بالمئة، كما سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في أسبوع وزادت بنسبة 1.3 بالمئة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.9 بالمئة مدعوما بزيادة 5.2 بالمئة في سهم شركة "ملتيبلاي جروب" الاستثمارية، وارتفاع بنسبة 3.3 بالمئة في سهم شركة "الدار العقارية".

إلا أن سوق أبوظبي، وفقا لبيانات رفينيتيف، قد سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند الإغلاق بنسبة 0.8 بالمئة، مدفوعا بمكاسب قطاعي العقارات والبنوك مع صعود سهم شركة إعمار العقارية 2.5 بالمئة وزيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة الأخرى، ارتفع سهم أملاك للتمويل بنسبة 4.1 بالمئة بعد أن قررت الشركة استخدام الاحتياطي العام لتعويض جزء من الخسائر المتراكمة.