وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، فقد قالت المجموعة المالكة لهيئة البريد البريطانية إنها ستجري استشارات بشأن تصحيح حجم الأعمال في ظل الوضع الحالي بالقطاع، وفي ظل التأخير في تنفيذ التحسينات المتفق عليها في إنتاجية الهيئة، وانخفاض أحجام الطرود البريدية.

وأوضحت الهيئة أنه بحلول شهر أغسطس 2023، قد يكون هناك فائض بعدد الوظائف لدى الهيئة يقدر بنحو 5 إلى 6 آلاف وظيفة.

وقالت المجموعة الجمعة إن الخسارة التشغيلية المعدلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 219 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 247.2 مليون دولار، مضيفة أن الهيئة تكبدت نحو 70 مليون جنيه إسترليني (78.31 مليون دولار) بسبب التأثير المباشر لإضراب العاملين بالهيئة، والذي استمر لمدة 3 أيام.

وقد دخل عمال هيئة البريد البريطانية في إضراب نهاية شهر أغسطس الماضي، في مطالبات لتحسين رواتبهم نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة، بجانب ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية في بريطانيا.

وبحسب التقرير، تتوقع هيئة البريد أن تبلغ الخسائر التشغيلية خلال العام الجاري نحو 350 مليون جنيه إسترليني (391.53 مليون دولار).