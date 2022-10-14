ودان القاضي في المحكمة المدنية شركة "آبل" بتهمة القيام "بممارسة تعسفية"، إذ أن الشركة الأميركية العملاقة "ترغم" المستهلكين الذين يشترون هواتف "آيفون 12" و"آيفون 13" التي لا تباع مع شواحن، على "شراء منتج لكي يعمل منتج آخر".

وقد أتى هذا الحكم إثر شكوى قضائية تقدمت بها الجمعية البرازيلية للمستهلكين.

وجاء القرار الذي يمكن لشركة "آبل" استئنافه، بعد فرض غرامة على الشركة الأميركية العملاقة قدرها 2.5 مليون دولار الشهر الماضي، للأسباب عينها من جانب هيئة حماية المستهلكين في وزارة العدل في البرازيل، والتي منعت بيع هذه الطرازات من الهواتف من دون شواحن.

وقد توقفت "آبل" عن دمج الشواحن بمنتجاتها في أكتوبر 2020 عند إطلاق "آي فون 12"، بحجة "الالتزام البيئي".

وأمر القاضي الشركة الأميركية العملاقة بمدّ المستهلكين الذي اشتروا هواتف "آيفون 12" و"آيفون 13" خلال السنتين الماضيتين بشواحن، وبإعادة إدراج أجهزة شحن في كل طرازات الشركة المطروحة للبيع.

وفي أوروبا، فرض البرلمان الأسبوع الماضي توحيد الشواحن لتصبح من نوع "يو اس بي - سي" في مختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المحمولة المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أكتوبر 2024، ما أثار استياء "آبل" التي تعارض مثل هذا التشريع الرائد في العالم إذ سيرغمها على تغيير نوع الشاحن المستخدم في أجهزتها.