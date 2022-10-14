وشهدت وول ستريت جلسة صاخبة البارحة بعد صدور بيانات التضخم، حيث استطاعت فيها قوى الدببة أن تسحب السوق بقوة، فتهاوى مؤشر الداو جونز الصناعي لكن وبعد أن تكبد مؤشر الداو جونز خسائر بحوالي 500 نقطة، كان هناك نقطة تحول رئيسية في الجلسة، فقد استطاع الداو بعدها أن يمحي كافة خسائره ويضيف بعدها 900 نقطة، ويكون ارتد بذلك بحوالي 1400 نقطة من أقل نقطة له في الجلسة.



تحرك المؤشرات

وصعد المؤشر نيكي 3.25 بالمئة إلى 27090.76 نقطة وهو أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 مارس. وتجاوز نيكي حاجز 27000 نقطة الرئيسي للمرة الأولى في أسبوع بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.35 بالمئة.

وحققت شركة فاست ريتيلينج أكبر المكاسب على المؤشر نيكي، فارتفعت 8.4 بالمئة، وكانت إلى حد بعيد أكبر مساهم في صعود المؤشر. وأعلنت الشركة الأم ليونيكلو عن إيرادات قياسية وتوقعت ارتفاع الأرباح التشغيلية للسنة المالية الحالية.

وزاد سهم شركة ريوهين كيكاكو المدرجة على المؤشر توبكس، والتي تدير علامة موجي التجارية لمتاجر البيع بالتجزئة، 7.69 بالمئة بعد إعلان أرباحها.

وأغلقت جميع القطاعات المدرجة على المؤشر نيكي وعددها 11 على ارتفاع. ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفع 224 وانخفض سهم واحد فقط.