وأظهرت بيانات الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول، مع صعود الإيجارات بأكبر قدر منذ عام 1990 وارتفاع تكلفة المواد الغذائية أيضا، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 6.6 بالمئة على أساس سنوي.

ويتوقع المتعاملون إلى حد بعيد أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر.

ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائدا ثابتا.

تحرك الأسعار

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1668.46 دولار للأونصة، الساعة 0402 بتوقيت غرينتش. وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6 بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1666.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاما التي لامستها يوم الخميس.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.6 بالمئة إلى 18.98 دولار للأونصة وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 900.49 دولار والبلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2125.50 دولار. ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.