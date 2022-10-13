وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أميركية أظهرت تراجع التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم بشكل طفيف في شهر سبتمبر، مقارنة مع شهر أغسطس، ليصل إلى 8.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.3 في أغسطس، ولكنه بقي أعلى من التوقعات التي رجحت تراجعه إلى 8.1 بالمئة.

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.223 دولارا أو بنسبة 1.40 بالمئة إلى 93.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:41 بتوقيت غرينتش.

كما صعد خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.14 دولارًا أو بنسبة 1.28 بالمئة مسجلا 88.40 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن سوق الطاقة الحالية تعاني من مخاوف تتعلق بأمن الطاقة.

وخفضت الوكالة من تقديراتها لنمو الطلب على النفط قليلا للعام الجاري إلى 1.9 مليون برميل يوميا وبمقدار 470 ألف برميل يوميا في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.