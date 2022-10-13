وهذا هو ذات الأسبوع الذي أفادت فيه بيانات بتسجيل تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفزة لأعلى مستوى في نحو أربع سنوات.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين الماضي بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بأكثر قليلا من المتوقع إلى 15 بالمئة في سبتمبر من 14.6 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 عندما بلغ 15.7 بالمئة.

واختتم المؤشر تعاملات الأسبوع عند 9853.74 نقطة انخفاضا من 10010.78 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليسجل رابع خسارة أسبوعية في آخر خمسة أسابيع.

وسجل المؤشر خسائر تراوحت بين 0.5 بالمئة و0.8 بالمئة في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل زيادة طفيفة فقط في جلسة الاثنين بلغت 0.1 بالمئة.

وكان المؤشر قد نزل عن مستوى العشرة آلاف نقطة في الأسبوع المنتهي يوم 29 سبتمبر قبل أن يتجاوزه بشكل طفيف بنهاية الأسبوع الماضي، لكنه عاود التراجع عنه بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم على انخفاض 0.7 بالمئة مع نزول سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة.