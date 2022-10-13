وأضاف أزعور "تتمتع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة حتى الآن بالمقاومة وستتواصل عمليات التعافي بسرعة متفاوتة في 2022، ونتوقع أن يسجل النمو في المنطقة هذا العام خمسة بالمئة".

وتابع قائلا في مؤتمر صحفي إن التوقعات تشير إلى بلوغ التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14.2 بالمئة في 2022 وبأن يظل مرتفعا في العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9 بالمئة.

وظلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الجاري 2022 ثابتة دون تغيير عند 3.2 بالمئة، منخفضة عن نسبة النمو المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 6 بالمئة.