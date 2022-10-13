وارتفعت أسعار المستهلكين في أميركا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، لتكشف عن زيادة ضغوط التضخم، وتؤدي إلى خيبة أمل المستثمرين، مع زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر، على أساس شهري، بعد صعوده بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 بالمئة.

تحركات الأسهم

وهبط المؤشر "​​داو جونز" الصناعي بواقع 226 نقطة أو بنسبة 0.77 بالمئة بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى مستوى 28984.81 نقطة.

وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 35.87 نقطة أو بنسبة 1.02 بالمئة إلى 3541.11 نقطة.

أما المؤشر "ناسداك" المجمع فقد تراجع بواقع 143.26 نقطة، أو بنسبة 1.46 بالمئة إلى 10264.7 نقطة.