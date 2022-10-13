وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى قد ارتفعت في الأسبوع الماضي إلى مستوى معدل ضوء العوامل الموسمية بلغ 228 ألف طلب.

وكانت التوقعات تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة سترتفع إلى 225 ألف طلب، بأعلى من مستوى الأسبوع السابق، والتي بلغت الطلبات فيه 219 ألف طلب.

وكان الاقتصاد الأميركي قد أضاف وظائف جديدة في سبتمبر الماضي بأكثر من التوقعات، في خطوة قد تعزز مسار الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع معدلات الفائدة بقوة في الشهور المقبلة.

وبحسب بيانات لوزارة العمل الأميركية، صدرت الأسبوع الماضي، فإن عدد الوظائف غير الزراعية الجديدة في سبتمبر ارتفعت إلى 263 ألف، فيما كانت التوقعات تتراوح بين 250 و255 ألف وظيفة.

وكانت الوظائف الجديدة في أغسطس 315 ألف.

وأظهرت بيانات سوق العمل أن معدل البطالة في أميركا انخفض إلى 3.5 بالمئة، وهو ما يخالف التوقعات البالغة 3.7 بالمئة.