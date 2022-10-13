وقال بوتين لإردوغان خلال لقاء هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في كازاخستان: "بإمكاننا درس إمكانية إنشاء مركز للغاز على الأراضي التركية للتصدير إلى دول أخرى" ولا سيما أوروبا.

وأضاف بوتين، أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل. وقال إنه قد تبين بأن أنقرة هي الشريك الأكثر موثوقية لتوصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين: "مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى".

وأوضح: "اتفقنا مع شركة غازبروم على بناء نظام جديد لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا"، مضيفا: "السيل التركي" (مسار لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا) يعمل بنجاح رغم محاولات تفجيره".