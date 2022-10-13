وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها بهبوط الطلب على النفط بمقدار 340 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من العام الجاري، لتنخفض توقعتها للطلب على النفط في 2022 إلى 1.9 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنحو 60 ألف برميل يوميًا من توقعاتها السابقة.

كما خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام القادم، لتصل إلى 1.7 مليون برميل يوميًا في 2023، أي أقل بواقع 470 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.

وأضافت في تقريرها الشهري عن النفط إنه "في ظل تداعيات الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع معدلات الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول الفاصلة لاقتصاد عالمي هو بالفعل على شفا الركود".

وذكرت الوكالة أن التخفيض الحقيقي للإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، أوبك+، سيكون بنحو مليون برميل يوميًا، بدءا من شهر نوفمبر.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، قررت أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.

التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة "أوبك+" تعد الأكبر من 2020، جاءت على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق يراها الغرب بإنه تعاني بالفعل من "شح الإمدادات".

ومن جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات النفط الروسية قد تراجعت بواقع 230 ألف برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، لتسجل 7.5 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنحو 560 ألف برميل يوميًا عن مستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية.