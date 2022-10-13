ويركز المستثمرون في الوقت الراهن على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في وقت لاحق، الخميس.

وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إنه ما لم يبدأ التضخم المرتفع في الانحسار، فإنها ستواصل دعم سياسة رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

تحركات الأسهم

وبدأ المؤشر نيكي الجلسة مرتفعا، لكنه تخلى عن مكاسبه المبكرة وانخفض بنسبة 0.6 بالمئة ليغلق عند 26237.85 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.77 بالمئة.

وقفز سهم شركة "توشيبا كورب" بنسبة 9.41 بالمئة بعد تقرير ذكر أن كونسورتيوم بقيادة "جابان إندستريال بارتنرز" يدرس شراء الشركة العملاقة مقابل 2.8 تريليون ين، أي نحو 19.07 مليار دولار.

وصعد سهم توشيبا بنسبة 7.38 بالمئة عند الإغلاق ليكون له التأثير الأكبر على المؤشر توبكس، الخميس.

وتعافت أسهم شركات أشباه الموصلات بعد بضع جلسات مضطربة.

وارتفع سهما طوكيو إلكترون وسكرين هولدنجز بنحو اثنين بالمئة.

وانخفض سهم سوني جروب بنسبة 0.46 بالمئة، في حين ارتفع سهم هوندا موتور 0.97 بالمئة بعد إعلان الشركتين عن مشروعهما الجديد المشترك سوني هوندا موبيلتي.

وكان سهم توهو للإنتاج السينمائي وتشغيل دور العرض الأكبر خسارة على المؤشر نيكي، إذ انخفض بنسبة 3.84 بالمئة على الرغم من إعلان الشركة التحول للربحية وإعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات ين (40.86 مليون دولار).