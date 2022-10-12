وفي كلمة ألقاها في منتدى للطاقة في روسيا، قال بوتين إن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 2" المتجه إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء التخريب الذي تسبب في تسريبات الغاز من خطي نورد ستريم في بحر البلطيق الفترة الماضية.

وقال إن التسريبات الكبيرة التي وقعت فجأة في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم التي تمتد من روسيا إلى أوروبا هي سابقة خطيرة تهدد أمن الطاقة الدولي، وتعتبر "عملا إرهابيا دوليا"، حسب تعبيره.

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، تم رصد 4 تسريبات للغاز من خطي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، نتيجة لما وصفته روسيا بالأعمال التخريبية، حيث اتهم مسؤولون روس الولايات المتحدة بتخريب خطي الغاز، بينما لم تصدر دول الاتحاد الأوروبي أي اتهام.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو لا علاقة لها بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، واتهم الاتحاد الأوروبي بالترويج للطاقة الخضراء على حساب تطوير قطاع النفط والغاز.

وقال بوتين إنه لا ينبغي "تسييس" قضية الطاقة المتجددة.

ومن جهة أخرى، أشاد بوتين بقرارات مجموعة أوبك+، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج في محاولة للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط، وقال إن روسيا تعتزم مواصلة العمل مع منظمة أوبك.