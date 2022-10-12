وقالت الشركة في بيان إلى السوق السعودية إنها ستقوم بدفع 70 بالمئة من قيمة الصفقة الإجمالية عند إتمام الاتفاق، والنسبة المتبقية سيتم دفعها في 31 من شهر مارس المقبل.

وأضافت العربية للتعهدات الفنية أن تمويل الصفقة سيتم عن طريق القروض البنكية بالإضافة إلى المصادر الذاتية للشركة.

ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط المسبقة الواردة في اتفاقية الشراء بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها الهيئة العامة للمنافسة.

وتأسست وكالة فادن للدعاية والإعلان في عام 2006، ويتركز نشاطها في الإعلانات الرقمية على المباني وداخل متاجر التجزئة بالسعودية.

وعقب الإعلان عن الصفقة، ارتفع سعر سهم الشركة العربية بنسبة 1.45 بالمئة، ليصل إلى 111.8 ريال (29.75 دولار).

وكانت إيرادات الشركة للربع الثاني من العام الجاري قد بلغت 263.63 مليون ريال (70.15 مليون دولار)، كما بلغ صافي الربح للربع الثاني نحو 62.79 مليون ريال (16.71 مليون دولار).