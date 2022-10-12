وكانت الأسهم اليابانية قد سجلت أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوعين، الثلاثاء، إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشرات بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية، غير أن أسهم الشركات المرتبطة بالسفر ارتفعت خلال اليوم الذي أعادت فيه اليابان فتح حدودها أمام السياحة المنتظمة.

تحركات الأسهم

وتراجع المؤشر نيكي بنسبة 0.18 بالمئة عند بدء التداولات، ثم تأرجح بين الخسائر والمكاسب على مدى اليوم قبل أن يغلق منخفضا بشكل طفيف وبنسبة 0.02 بالمئة عند 26396.83 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.12 بالمئة.

وكان سهم طوكيو إلكترون لأشباه الموصلات الأكثر تراجعا على المؤشر نيكي، إذ تراجع بنسبة 4.39 بالمئة، وسط نزاعات مستمرة في قطاع الرقائق الإلكترونية.

وحققت الأسهم المرتبطة بالسفر وتجارة التجزئة أفضل أداء على المؤشر نيكي مع فتح اليابان لحدودها أمام السياحة المنتظمة هذا الأسبوع.

وارتفع سهم شركة سكك حديد وسط اليابان وشركة سكك حديد غرب اليابان بأكثر من 2 بالمئة.

وصعد سهم أيون كو المشغلة لسلسلة متاجر متعددة الأقسام بأكثر من 3 بالمئة.