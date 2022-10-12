وقالت المجموعة في بيان إن المحفظة تتكون من 11 أصلا في ولايات كاليفورنيا وتكساس وماريلاند ولويزيانا.

وأضافت أن المحفظة يشغلها "كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية الحائزين على درجة استثمارية"، ومن بينها بايلور سكوت آند وايت ومركز العلوم الصحية لجامعة تكساس وجامعة تكساس للتكنولوجيا وميموريال هيرمان وتيدال هيلث.

وأشارت إلى أن هذا الاستثمار يعتمد على شراكة مع منصة (بيج سكاي ميديكال)، مضيفة أن الشركتين توليان اهتماما كبيرا بالاستثمار في "القطاع الطبي الذي يشهد طلبا عاليا ويقاوم التراجع".

وقالت مجموعة جي.إف.إتش إن لديها الآن محفظة من الأصول في قطاع مباني المكاتب الطبية بالولايات المتحدة بقيمة مليار دولار تقريبا.