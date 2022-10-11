وقال البنك الدولي في بيان، الثلاثاء، إن تمويل برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)"، سيتم توفيره خلال مدة تنفيذ المشروع، بدءًا من العام الجاري وحتى عام 2027.

وسيتم خلال البرنامج اعتماد ممارسات زراعية تراعي البعد المناخي ووفرة المياه، بالإضافة إلى خلق نحو 12 ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة في الأردن.

وأوضح التقرير أن قطاع الأغذية الزراعية في الأردن يعتبر أحد المصادر المهمة للدخل والتشغيل، وتمثل الزراعة نحو 20 بالمئة من الصادرات السلعية للبلاد، وأشار التقرير أن القطاع يتمتع بإمكانات نمو غير مستغلة.

وتؤدي التغيرات المناخية إلى تفاقم شح المياه بشكل كبير وزيادة مخاطر الجفاف، ما يؤثر على الإنتاجية الزراعية في البلاد، بحسب التقرير.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، إن برنامج التمويل الذي تمت الموافقة عليه، "أرضي"، سيعمل على معالجة التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تمويل برنامج "أرضي" من خلال مساهمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 95.6 مليون دولار، ومنحة من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" قدرها 23.9 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة أخرى قدرها 5.5 ملايين دولار من قبل برنامج "شراكة الآفاق"، بدعم من هولندا.