وقالت وكالة الأنباء الرسمية في السودان إن صادرات البلاد من الذهب الخالص بلغت إجمالا 21.832 كيلوغرام، موضحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت هي المشتري لكل كمية الذهب السوداني الذي تم تصديره خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو 2022، وفقا لبيانات بنك السودان المركزي.

وذكرت البيانات أن إجمالي الصادرات للنصف الأول من العام الجاري يتجاوز ما تم تصديره لذات الفترة من العام 2021 بحوالي 5 كيلوغرامات.

ويبلغ احتياطي السودان من الذهب، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المعادن، حوالي 1550 طناً.

وكان بنك السودان هو الجهة الوحيدة التي تقوم بوضع ضوابط شراء الذهب وفي ذات الوقت هو المشتري الوحيد له، ولكن البنك لم يتمكن من شراء كل ما ينتجه القطاع الأهلي بسبب الظروف الاقتصادية بالبلاد.

وتقول بعض شركات تصدير الذهب في السودان، إن السياسات التي تنتهجها الدولة تجاه الذهب، تعرقل تصديره ولا تمكن بنك السودان من توفير احتياطيات كافية منه، بحسب وكالة الأنباء.