ومع ذلك، مازال هناك ضغط على الأجور، حيث لا تتماشى الزيادات في الأجور الاعتيادية مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب مكتب الإحصاء البريطاني.

وذكر المكتب إنه إذا أخذ زيادة الاسعار في الاعتبار، سوف نجد أن قيمة الاجور الاعتيادية قد تراجعت بنسبة 2.9 بالمئة.

وأشار إلى أن الأجور الاعتيادية باستثناء الحوافز ارتفعت بنسبة سنوية تقدر بـ 5.4 بالمئة خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس الماضيين.

وكشف المكتب أن هذا أعلى زيادة للأجور الاعتيادية بعيدًا عن فترة وباء كورونا، كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي بواقع 46 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى مليون و 246 ألفا، وهو ما يعد أكبر تراجع منذ منتصف 2020 خلال فترة وباء كورونا.

وكان بيانات اقتصادية أظهرت في نهاية سبتمبر الماضي، نمو الاقتصاد البريطاني، على خلاف التوقعات، في الربع الثاني بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالربع السابق، على الرغم من الضغوط التضخمية وأزمة الطاقة.

وتشير توقعات البنك المركزي البريطاني إلى أن اقتصاد البلاد سيتجه إلى ركود طويل يبدأ في الربع الأخير من العام الجاري ويستمر طوال العام المقبل، وهو ما يعتبر أطول ركود تخوضه الدولة منذ الأزمة المالية العالمية.

يذكر أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد خفضت نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة، وذلك نتيجة لإعلان الحكومة البريطانية عن خطة التخفيضات الضريبية نهاية سبتمبر الماضي.

والخطة أثارت أزمة تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني، وأسعار السندات الحكومية، وهزت الأسواق العالمية، للدرجة التي دفعت بنك إنجلترا المركزي للتدخل ببرنامج لشراء السندات بلغت قيمته 65 مليار جنيه إسترليني (73 مليار دولار) من أجل دعم الأسواق. وذلك قبل أن تعلن تراس تراجعها عن الخطة.