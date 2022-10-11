وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في تداولات الاثنين، مع التزام المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات نتائج الشركات الكبرى هذا الأسبوع، في ظل القلق بشأن رفع معدلات الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها أيضا على المعنويات، خاصة بعد عمليات القصف التي تعرضت لها عدة مدن أوكرانية.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.98 بالمئة بحلول الساعة 08:49 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى مستوى 386.30 نقطة.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز بنسبة 1.8 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

وتراجعت أسهم جيفودان بنسبة 5.8 بالمئة، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

وكان مؤشر ستوكس 600 قد تراجع في تداولات الاثنين بنسبة 0.4 بالمئة.