وكشف مسح صدرت نتائجه الاثنين، أن مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو قد هبط إلى مستوى -38.3 في أكتوبر، من -31.8 في سبتمبر، عند أقل من توقعات محللين في استطلاع لرويترز بقراءة -34.7.

وانخفض مؤشر فرعي للتوقعات تابع لسنتكس أيضا إلى مستوى -41.0 من -37.0، مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر 2008 عندما بلغت الأزمة المالية ذروتها عقب انهيار بنك "ليمان براذرز".

وانخفض مؤشر الوضع الحالي في منطقة اليورو أيضا إلى -35.5 في أكتوبر من -26.5 في سبتمبر، مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020.

وقال مانفريد هوبنر، المدير في سنتكس، في بيان إن الغموض المستمر بشأن وضع الغاز والطاقة في الشتاء لم يتضاءل بسبب الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم.

وأضاف أنه بجانب المخاوف الاقتصادية، يتزايد الآن أيضا احتمال تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا.

وعلى الصعيد العالمي، "ليس هناك ما يدعو للأمل"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن محافظي البنوك المركزية والحكومات لا يمكنهم التعامل مع الأزمة الحالية بالطريقة التي تم التعامل بها أثناء انتشار جائحة كورونا في عام 2020، نظرا لارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفائدة.

وقالت سنتكس إن المسح شمل 1331 مستثمرا وأُجرى في الفترة من السادس إلى الثامن من أكتوبر.