وأظهرت بيانات من مشغل نظام النقل الأوكراني أن طلبات نقل الغاز الروسي إلى سلوفاكيا من أوكرانيا عبر نقطة فيلكي كابوساني الحدودية بلغت 36.5 مليون متر مكعب، في تغير لا يذكر عن اليوم السابق.

وقالت شركة "غازبروم" الروسية الاثنين إنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، دون تغيير عن مستويات أمس الأحد.

وأظهرت بيانات من مشغل خط الأنابيب "جاسكيد" أن تدفقات الخروج عند نقطة قياس مالنو على الحدود الألمانية لخط أنابيب يامال ظلت عند الصفر صباح الاثنين، مثلما كانت منذ الساعات الأولى من صباح السبت.

كما ظلت تدفقات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، عند الصفر منذ نهاية أغسطس بعد إغلاق خط الأنابيب للصيانة.

وقالت موسكو إنها غير قادرة على إعادة تشغيل خط الأنابيب، لكنه تضرر بعد ذلك بسبب ما يشتبه بأنه أعمال تخريب.

وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد لهجمات من قبل الجانب الروسي، صباح الاثنين، وذلك قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن القومي الروسي بقيادة الرئيس، فلاديمير بوتين، لدراسة الرد على تفجير جسر كيرتش الذي وقع السبت، وتتهم موسكو كييف بالضلوع في تدبيره.