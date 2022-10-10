وأظهرت بيانات، الجمعة، تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر، وانخفاض معدل البطالة، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد ويبدد الآمال في تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن نهجه في وقت قريب.

وسيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1 بالمئة سنويا، لكن من المتوقع أن يتسارع المعيار الأساسي إلى 6.5 بالمئة من 6.3 بالمئة.

تحركات الأسعار

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.70 بالمئة إلى 1682.89 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من شهر أكتوبر.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.01 بالمئة إلى 1692.30 دولارا للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة.

ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأونصة منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس، وسط تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وقال وانج تاو، المحلل الفني في رويترز، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولارا للأونصة، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولارا.

وتراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.01 بالمئة إلى 19.72 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد.