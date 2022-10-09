وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، سيتولى كيان قانوني روسي جديد حقوق ومسؤوليات اتحاد المستثمرين الحالي ومشغل "إكسون نفتغاز" (Exxon Neftegas).

وأمام الشركاء الأجانب في المشروع مهلة شهر لحسم قرارهم عما إذا كانوا سيحافظون على حصصهم في الشركة الجديدة. وسيحصل الشركاء الذين سيقررون الانسحاب على تعويض معدل وفق الخسائر المحتملة التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، بعد أن توقف إنتاج "سخالين 1". وكانت "إكسون موبيل" أوقفت الإنتاج بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن الشركات المساهمة في مشروع "سخالين 1" تشمل كل من "إكسون موبيل" و"روسنفت" و"سوديكو" اليابانية وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية.

وكانت "إكسون" قالت في أوائل أغسطس إنها تجري محادثات لتسليم حصتها البالغة 30 بالمئة إلى طرف ثالث لم يُكشف عن هويته بعد، لكن في اليوم التالي أصدر بوتين مرسوما يحظر خروج الشركات المساهمة الأجنبية من عدة مشروعات استراتيجية بما في ذلك "سخالين 1" حتى نهاية العام، لكن "إكسون" تحدت هذا المرسوم.

وكان بوتين وقع في يوليو مرسوما مماثلا بشأن نقل عمليات مشروع "سخالين 2 " للغاز الطبيعي إلى كيان روسي.

وقالت شركة "شل" التي تمتلك حصة 27.5 بالمئة في تلك المنشأة، إنه "من غير المرجح تماما" أن تحصل على حصة في كيان "سخالين" الجديد، بينما قررت الشركتان اليابانيتان "ميتسوبيشي كورب" و"ميتسوي اند كو" الحفاظ على استثماراتهم في مصنع رئيسي للغاز الطبيعي المسال في روسيا.