وتمتلك شركة رينو الفرنسية للسيارات نحو 43 بالمئة من شركة نيسان ولكن دون تمتعها بحقوق تصويت في حين تملك شركة نيسان 15 في المئة من الأسهم التي لها حق التصويت.

وكشفت نيسان في يونيو لأول مرة عن بعض تفاصيل اتفاق تحالفها مع أكبر المساهمين رينو والذي يمنع الأخيرة من اتخاذ قرار منفرد بزيادة حصتها إلى ما يزيد على 44.4 بالمئة.

وذكرت الصحيفة أمس أن محادثات الشركتين تغطي مسألة ما إذا كانت نيسان ستنضم إلى وحدة رينو الجديدة، التي يتم إنشاؤها لضم أصول سيارتها الكهربائية، مقابل تخفيض الحليف الفرنسي حصته في نيسان.

وأضافت الصحيفة أن المدير التنفيذي للعمليات في نيسان أشواني جوبتا كان من بين مسؤولي الشركة الذين زاروا فرنسا الشهر الماضي لبحث ما إن كانت شركة صناعة السيارات اليابانية ستستثمر في شركة رينو الجديدة للسيارات الكهربائية.