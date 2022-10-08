ذكر التلفزيون الصيني نقلا عن أرقام من وزارة الثقافة والسياحة الصينية أن عدد الرحلات بلغ 60.7 بالمئة من مستوى ما قبل كوفيد في 2019.

وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة الداخلية بلغت 287.2 مليار يوان (40.37 مليار دولار) بانخفاض 26.2 بالمئة على أساس سنوي و 44.2 بالمئة فقط من مستوى ما قبل الجائحة في 2019.

ومع إعاقة السفر بسبب قيود كوفيد-19، فضل الكثيرون البقاء في منازلهم. وارتفع نصيب الفرد من الإنفاق السياحي المحلي بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي ، وفقا لما ذكرته وكالة سي تريب أكبر وكالات السفر من خلال الإنترنت في الصين.